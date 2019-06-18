Директор ДБР Труба незаконно вирішує, кого призначати на посади, а кого звільняти, – Гаврилечко

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба став одноосібно вирішувати, звільняти чи призначати людей на посади у Д1БР. Це суперечить закону про ДБР, а саме п. 9 ч. 1 ст. 12 у прив'язці до ч. 2 ст. 12, згідно з яким звільнення співробітників має здійснюватися за погодженням із заступниками та за поданням зовнішньої конкурсної комісії.

Таку заяву в ефірі телевізійного каналу "112 Україна" зробив політичний експерт Юрій Гаврилечко.

"Після реформи правоохоронних органів Державного бюро розслідувань передали досить багато повноважень. І що ми зараз бачимо? Що його керівник – пан Труба – абсолютно самостійно, всупереч закону, починає вирішувати, призначати чи не призначати людей, які пройшли конкурсну комісію, або звільняти, не радячись колегіально з першим заступником та іншими заступниками", – зазначив експерт.

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На його думку, подібна ситуація склалася через відсутність в країні робочих механізмів, які б дозволили притягнути чиновника до відповідальності за його протиправні дії.

"Не створена дисциплінарна комісія, не створені контролюючі органи. І виявилося, що новий орган (ДБР) став працювати майже так само, як й будь-яка інша державна установа. Хоча зарплата там достатньо висока. Це стримує чиновника від неправової діяльності? Ні, не стримує. А все тому, що немає зворотного зв'язку, немає відповідальності перед вищими органами", – підсумував Гаврилечко.