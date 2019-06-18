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18 червня 2019, вівторок, 18:10 9
Світ 2019-06-18T19:45:03+03:00
Українські Новини
В Індонезії затонув пасажирський пором: загинули щонайменше 15 людей

В Індонезії затонув пасажирський пором: загинули щонайменше 15 людей

Щонайменше, 15 осіб було вбито після того, як пасажирський пором затонув біля індонезійського острова Ява.

Індонезійська поліція заявила, що пором був перевантажений. На борту було близько 50 пасажирів, пише 7Dnews.

Представник поліції Франс Барунг Мангера заявив, що у вівторок вранці пошуково-рятувальні команди виявили 13 тіл, внаслідок чого кількість загиблих досягла 15, при цьому 31 людина вижила і щонайменше три людини пропали безвісти.

"Перевантажений човен був уражений великою хвилею, перекинувся і затонуі", - сказав Мангера в заяві, додавши, що пором був виявлений рибалками незабаром після того, як він затонув.

Як повідомляли Українські Новини, на початку червня в Індонезії затонув вантажний корабель, екіпаж зник безвісти.

У жовтні 2018 року в Індонезії впав у море пасажирський лайнер: на борту було 189 осіб, ніхто з пасажирів не вижив. У літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав у море 29 жовтня і забрав життя всіх 189 чоловік на борту в Індонезії, був несправний датчик швидкості.

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