подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 июня 2019, вторник, 17:40 40
Судебная власть 2019-06-18T17:43:09+03:00
Українські Новини
Только 6% осужденных за коррупцию в 2018 получили наказание в виде тюремного срока

Только 6% осужденных за коррупцию в 2018 получили наказание в виде тюремного срока

К реальному лишению свободы приговорены только 5,9% коррупционеров
К реальному лишению свободы приговорены только 5,9% коррупционеров

47 из 793 осужденных за коррупцию приговорены к тюремному заключению в 2018 году.

Об этом говорится в обнародованном 18 июня отчете о состоянии осуществления правосудия в Украине судами уголовной юрисдикции за 2018 год, передают Українськi Новини.

Указано, что в прошедшем году 793 человека осуждены за коррупционные преступления, а 28 - оправданы, еще 224 дела были закрыты.

Из всех осужденных к тюремному заключению приговорены только 47 человек, еще 13 - к ограничению свободы.

При этом 576 лиц оштрафованы за свои преступления.

Кроме того, 140 осужденных освобожден от наказания.

Отмечается, что 120 осужденных коррупционеров являлись госслужащими.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский рассчитывает на эффективный результат расследования Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой резонансных коррупционных дел в течение 3 месяцев.

Больше новостей о: Коррупция Судебная система

Архив
Новости
В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта 19:22
Чрезвычайно высокая вероятность пожара преобладает по Украине, - ГосЧС 19:14
Автомобили провалились под асфальт в центре Киеве. Фото:
Фото дня: на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт 19:11
"Оператор рынка" зарегистрирован в Минюсте 19:01
Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине 19:00
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию 20:20
Смертельная авария с участием такси в Киеве. Фото: Информатор
Ехала на свадьбу и погибла: в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте 20:43
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok