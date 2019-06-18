Только 6% осужденных за коррупцию в 2018 получили наказание в виде тюремного срока

К реальному лишению свободы приговорены только 5,9% коррупционеров

К реальному лишению свободы приговорены только 5,9% коррупционеров

47 из 793 осужденных за коррупцию приговорены к тюремному заключению в 2018 году.

Об этом говорится в обнародованном 18 июня отчете о состоянии осуществления правосудия в Украине судами уголовной юрисдикции за 2018 год, передают Українськi Новини.

Указано, что в прошедшем году 793 человека осуждены за коррупционные преступления, а 28 - оправданы, еще 224 дела были закрыты.

Из всех осужденных к тюремному заключению приговорены только 47 человек, еще 13 - к ограничению свободы.

При этом 576 лиц оштрафованы за свои преступления.

Кроме того, 140 осужденных освобожден от наказания.

Отмечается, что 120 осужденных коррупционеров являлись госслужащими.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский рассчитывает на эффективный результат расследования Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой резонансных коррупционных дел в течение 3 месяцев.