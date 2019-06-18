Только 6% осужденных за коррупцию в 2018 получили наказание в виде тюремного срока

47 из 793 осужденных за коррупцию приговорены к тюремному заключению в 2018 году.\r\nОб этом говорится в обнародованном 18 июня отчете о состоянии осуществления правосудия в Украине судами уголовной юрисдикции за 2018 год, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что в прошедшем году 793 человека осуждены за коррупционные преступления, а 28 - оправданы, еще 224 дела были закрыты.\r\nИз всех осужденных к тюремному заключению приговорены только 47 человек, еще 13 - к ограничению свободы.\r\nПри этом 576 лиц оштрафованы за свои преступления.\r\nКроме того, 140 осужденных освобожден от наказания.\r\nОтмечается, что 120 осужденных коррупционеров являлись госслужащими.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский рассчитывает на эффективный результат расследования Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой резонансных коррупционных дел в течение 3 месяцев.