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18 июня 2019, вторник, 16:21 720
Жизнь 2019-06-18T16:24:10+03:00
Українські Новини
Курт Волкер женился на журналистке из Грузии

Курт Волкер женился на журналистке из Грузии

Женой Волкера стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили. Фото: facebook.com/ia.meurmishvili
Женой Волкера стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили. Фото: facebook.com/ia.meurmishvili

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился. Об этом сообщает жена Волкера на своей странице в Facebook.

Женой Волкера стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили. Также женщина является одним из редакторов программы Вашингтон сегодня. Меурмишвили работает в редакции Голос Америки с 2009 года.

Сообщается, что церемонию бракосочетания посетил также посол Украины в США Валерий Чалый.

свадьба состоялась в 5-звездочной гостинице в Вашингтоне под названием The Hay-Adams. Этот отель молодожены выбирают очень часто из-за огромной смотровой площадки, на которой можно сделать потрясающие фотоснимки.

Ия Меурмишвили также опубликовала фотографии с торжества на своей странице в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, в чем заключается урок войны для Донбасса.

А также он заявил, что США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа.

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