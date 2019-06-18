Курт Волкер женился на журналистке из Грузии

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился. Об этом сообщает жена Волкера на своей странице в Facebook.\r\nЖеной Волкера стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили. Также женщина является одним из редакторов программы Вашингтон сегодня. Меурмишвили работает в редакции Голос Америки с 2009 года.\r\nСообщается, что церемонию бракосочетания посетил также посол Украины в США Валерий Чалый.\r\nсвадьба состоялась в 5-звездочной гостинице в Вашингтоне под названием The Hay-Adams. Этот отель молодожены выбирают очень часто из-за огромной смотровой площадки, на которой можно сделать потрясающие фотоснимки.\r\nИя Меурмишвили также опубликовала фотографии с торжества на своей странице в Facebook.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, в чем заключается урок войны для Донбасса.\r\nА также он заявил, что США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа.