В Хмельницкой области туристический автобус из Неаполя попал в смертельную аварию

Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором один человек погиб и трое травмировались. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области, передают Українські Новини.

Около 2:45 часов ночи 18 июня на линию 102 поступило сообщение о ДТП в с. Войтовцы Волочиского района Хмельницкой области.

По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом "Ивеко" с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Авария в Хмельницкой области привела к летальному исходу. Фото: facebook/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляющими транспортными средствами".

Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Напомним, в прошлом месяце увеличили количество радаров для фиксации скорости.