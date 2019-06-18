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18 червня 2019, вівторок, 14:14 43
Суспільство 2019-06-18T17:00:04+03:00
Українські Новини
Чисельність пенсіонерів в Україні скорочується, в Луганській і Донецькій областях - зростає

Чисельність пенсіонерів в Україні скорочується, в Луганській і Донецькій областях - зростає

Пенсіонери. Фото: pixabay
Пенсіонери. Фото: pixabay

Кількість пенсіонерів, що з 1 липня 2019 року отримають надбавку до пенсії, почала скорочуватися. Це відбувається при зростанні середнього віку життя як чоловіків, так і жінок. Про це пише на своїй сторінці в Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

За перший квартал поточного року кількість пенсіонерів зменшилася на 80 456 осіб, з 11 470 405 до 11 389 949. А за останні 4 роки їх кількість скоротилася на 4,2%. У 2015 році чисельність пенсіонерів становила 12 147 200 осіб, а на 1 квітня 2019 року, за даними Пенсійного фонду України, 11 389 900 пенсіонерів. Тобто це скорочення на 750 тисяч осіб. Експерти Національної ради економічного розвитку проаналізували на скільки змінилася чисельність пенсіонерів в регіонах за перший квартал 2019 року.

Лідером за кількістю пенсіонерів, на 1 квітня 2019 року, є Дніпропетровська область, де налічується 955 617 осіб, а в Чернівецькій області їх найменше - 221 821 осіб.

Топ-5 регіонів, де найбільше пенсіонерів, станом на початок другого кварталу: Дніпропетровська область - 955 617 осіб, Донецька - 813 108, Харківська - 794 971, Київ - 768 567, Львівська - 685 717 осіб.


Топ-5 регіонів, де найменше пенсіонерів: Чернівецька область - 221 821 осіб, Волинська - 266 621, Закарпатська - 272 876, Кіровоградська - 277 599 і Тернопільська - 286 790 осіб.

Згідно аналізу цих даних чисельність пенсіонерів зросла тільки в Луганській і Донецькій областях - на 1%.

Середній вік життя чоловіка в Україні становить 67 років, на пенсію він може вийти в 63-65 років. Тобто виходить, що чоловіки живуть після виходу на пенсію до 4 років. У той час як середній вік жінки становить 77 років, на пенсію вона виходить у 61 рік і живе після виходу на пенсію до 16 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році не всі пенсіонери можуть отримати пенсію.

Тим часом українці можуть отримати 13-ту пенсію вже в цьому році: умови отримання.

Крім того, з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

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