В ДБР новая волна увольнений Трубы

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба уволил начальника управления правового обеспечения Оксану Пащенко и руководителя внутреннего контроля ГБР Богдана Чобитка.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"Уволили в один день", - сказал он.

По его словам, они уволены на одном основании - не прошли испытательный срок.

Как сообщали Українські Новини, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.

НАБУ открыло дело по факту возможной госизмены Трубы.

Директор ГБР Труба придумал новую причину, чтобы не создавать КДК.