В ДБР новая волна увольнений Трубы

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба уволил начальника управления правового обеспечения Оксану Пащенко и руководителя внутреннего контроля ГБР Богдана Чобитка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.\r\n"Уволили в один день", - сказал он.\r\nПо его словам, они уволены на одном основании - не прошли испытательный срок.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.\r\nНАБУ открыло дело по факту возможной госизмены Трубы.\r\nДиректор ГБР Труба придумал новую причину, чтобы не создавать КДК.