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18 июня 2019, вторник, 10:21 212
Европа 2019-06-18T10:21:41+03:00
Українські Новини
Во время учений НАТО возле Литвы польский десантный корабль получил пробоину

Во время учений НАТО возле Литвы польский десантный корабль получил пробоину

Польский десантный корабль ORP Gniezno получил повреждение днища во время учений НАТО в Балтийском море. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня.

В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса.

Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.

Как указали в ВМС Польши, ситуация на корабле находится под контролем и судно продолжает выполнять поставленные задачи.

Пресс-секретарь 8-й флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.

В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения НАТО.

Ранее из-за учений НАТО в Черное море вышли корабли РФ.

Больше новостей о: Нато Судно пробоина Учения НАТО Повреждение

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