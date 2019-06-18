Во время учений НАТО возле Литвы польский десантный корабль получил пробоину

Польский десантный корабль ORP Gniezno получил повреждение днища во время учений НАТО в Балтийском море. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня.

В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса.

Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.

Как указали в ВМС Польши, ситуация на корабле находится под контролем и судно продолжает выполнять поставленные задачи.

Пресс-секретарь 8-й флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.

В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения НАТО.