Під час навчань НАТО біля Литви польський десантний корабель отримав пробоїну

Польський десантний корабель ORP Gniezno отримав пошкодження днища під час навчань НАТО в Балтійському морі. Про це повідомила польська радіостанція RMF FM.

Зазначається, що інцидент стався біля берегів Литви 16 червня.

В ході виконання операції з висадки десанту ORP Gniezno наштовхнувся на підводну перешкоду, в результаті чого корабель отримав пошкодження обшивки в середній частині корпусу.

Через пробоїну всередину судна почала надходити вода.

Як зазначили у ВМС Польщі, ситуація на кораблі знаходиться під контролем і судно продовжує виконувати поставлені завдання.

Прес-секретар 8-ї флотилії Гжегож Левандовський заявив, що конструкція корабля пристосована для таких ситуацій і може витримати подібні пошкодження.

У Польщі почалися наймасштабніші у цьому році військові навчання НАТО.