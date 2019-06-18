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18 червня 2019, вівторок, 10:21 35
Європа 2019-06-18T13:30:03+03:00
Українські Новини
Під час навчань НАТО біля Литви польський десантний корабель отримав пробоїну

Під час навчань НАТО біля Литви польський десантний корабель отримав пробоїну

Польський десантний корабель ORP Gniezno отримав пошкодження днища під час навчань НАТО в Балтійському морі. Про це повідомила польська радіостанція RMF FM.

Зазначається, що інцидент стався біля берегів Литви 16 червня.

В ході виконання операції з висадки десанту ORP Gniezno наштовхнувся на підводну перешкоду, в результаті чого корабель отримав пошкодження обшивки в середній частині корпусу.

Через пробоїну всередину судна почала надходити вода.

Як зазначили у ВМС Польщі, ситуація на кораблі знаходиться під контролем і судно продовжує виконувати поставлені завдання.

Прес-секретар 8-ї флотилії Гжегож Левандовський заявив, що конструкція корабля пристосована для таких ситуацій і може витримати подібні пошкодження.

У Польщі почалися наймасштабніші у цьому році військові навчання НАТО.

Раніше за навчань НАТО в Чорне море вийшли кораблі РФ.

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