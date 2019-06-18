Під час навчань НАТО біля Литви польський десантний корабель отримав пробоїну

Польський десантний корабель ORP Gniezno отримав пошкодження днища під час навчань НАТО в Балтійському морі. Про це повідомила польська радіостанція RMF FM.\r\nЗазначається, що інцидент стався біля берегів Литви 16 червня.\r\nВ ході виконання операції з висадки десанту ORP Gniezno наштовхнувся на підводну перешкоду, в результаті чого корабель отримав пошкодження обшивки в середній частині корпусу.\r\nЧерез пробоїну всередину судна почала надходити вода.\r\nЯк зазначили у ВМС Польщі, ситуація на кораблі знаходиться під контролем і судно продовжує виконувати поставлені завдання.\r\nПрес-секретар 8-ї флотилії Гжегож Левандовський заявив, що конструкція корабля пристосована для таких ситуацій і може витримати подібні пошкодження.\r\n\r\nУ Польщі почалися наймасштабніші у цьому році військові навчання НАТО.\r\n\r\nРаніше за навчань НАТО в Чорне море вийшли кораблі РФ.\r\n