В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения НАТО

В Польше начались военные учения DRAGON-19 с участием 18 тыс. солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники. DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня.

Об этом сообщает "Радио Польша".

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Как сообщали Українські Новини, ВСУ провели масштабные танковые учениявозле Азовского моря. Также военные показали танки, полученные для соревнований в Германии.

Кроме того, появилось видео огневых испытаний нового мощного украинского танка с высоты птичьего полета.

Тем временем, на одном из полигонов Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж.

Ранее из-за учений НАТО в Черное море вышли корабли РФ.