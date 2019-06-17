Бывший президент Египта умер в суде

Скончался экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья-мусульмане" Мохаммед Мурси. Как сообщает египетское государственное телевидение, 67-летний Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже. Об этом сообщает BBC.

Мурси среди прочего обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской Хезболлой.

Мурси - первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак. В июле 2013 года Мурси отстранили от власти военные; к власти пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, объявивший "Братьев-мусульман" террористической организацией. Последние годы Мурси провел под арестом.

В апреле 2015 года Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в бытность президентом.

По данным египетских государственных СМИ, Мурси умер от инфаркта. О проблемах со здоровьем экс-президента ранее не сообщалось.

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