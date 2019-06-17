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17 июня 2019, понедельник, 17:25 764
Силовые структуры 2019-06-17T17:33:33+03:00
Українські Новини
Военные попытки прохода через Керченский пролив Украина повторять не будет, - начальник Генштаба

Военные попытки прохода через Керченский пролив Украина повторять не будет, - начальник Генштаба

Захват украинских кораблей. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Захват украинских кораблей. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Новый начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Украина не будет повторять попытки прохода военных судов через Керченский пролив.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Хомчак заявил, что в первую очередь провел переговоры с командующим ВМС Игорем Воронченко.

"Состоялся у нас разговор, он мне доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей, и он отдавал команды, которые нужны были. Провокации были с российской стороны, они же даже кадры показывали. То есть они не собирались выполнять нормы морского права, нормы гуманитарного права, так как вела себя Российская Федерация в Керченском проливе, была классификация нашего руководства, это открытая военная агрессия, и я с этим согласен", - рассказал Хомчак.

Глава Генштаба не считает решение украинского руководства о походе через Керченский пролив ошибкой.

"Попытки проходить через Керченский пролив есть, каждый день там проходят судна как украинские, так и все остальные. Военные попытки повторять, так как оно было, конечно, мы не собираемся, но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, Минобороны засекретило приказ, кто и зачем отправил моряков ВМС через Керченский пролив.

25 ноября 2018 годна российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей ВМС Украины из Черного в Азовское море. Тогда военные РФ открыли огонь на поражение по украинским катерам. После чего украинские корабли были захвачены российским спецназом. Все захваченные возле Керченского пролива украинские моряки ВМС заявили, что являются военнопленными. 

Больше новостей о: ВМС Генштаб Керченский пролив Руслан Хомчак

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