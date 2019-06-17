Фото дня: трясогузка прокатилась верхом на орле

В Польше удалось заснять, как белая трясогузка летит верхом на орле.\r\nФото было обнародовано на странице Birding Poland в социальной сети Facebook, автор фото Marcin Sołowiej.\r\n"Иногда в Польше, когда белая трясогузка слишком устала, чтобы летать, она просто использует малого пятнистого орла в качестве такси", - говорится в подписи к видео.\r\nТрясогузка катается верхом на орле. Фото: Marcin Sołowiej. facebook\/BirdingPoland\r\nБелая трясогузка - небольшая птица из семейства трясогузковых. Длиной она вырастает от 16 до 19 сантиметров с характерным хвостом. Гнездится преимущественно в Европе, Северной Африке и Азии, нередко ведет оседлый образ жизни, а в холодный сезон может мигрировать в Африку. Птица миролюбива, однако вполне способна прогнать со своей территории ястреба.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Мукачево (Закарпатская область) на празднике последнего звонка-2019 во время речи директора СОШ №2 прилетел воробей и врезался в учительницу.\r\nКроме того, ученые выяснили, что воробьи мстят за измену своим неверным партнершам.\r\nТем временем в зоне Чернобыля зафиксировали 6 видов необычных птиц и несколько крупных животных.