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17 июня 2019, понедельник, 15:40 364
Жизнь 2019-06-17T15:52:33+03:00
Українські Новини
Фото дня: трясогузка прокатилась верхом на орле

Фото дня: трясогузка прокатилась верхом на орле

Трясогузка катается верхом на орле. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPoland
Трясогузка катается верхом на орле. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPoland

В Польше удалось заснять, как белая трясогузка летит верхом на орле.

Фото было обнародовано на странице Birding Poland в социальной сети Facebook, автор фото Marcin Sołowiej.

"Иногда в Польше, когда белая трясогузка слишком устала, чтобы летать, она просто использует малого пятнистого орла в качестве такси", - говорится в подписи к видео.

Трясогузка катается верхом на орле. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPolandТрясогузка катается верхом на орле. Фото: Marcin Sołowiej. facebook/BirdingPoland

Белая трясогузка - небольшая птица из семейства трясогузковых. Длиной она вырастает от 16 до 19 сантиметров с характерным хвостом. Гнездится преимущественно в Европе, Северной Африке и Азии, нередко ведет оседлый образ жизни, а в холодный сезон может мигрировать в Африку. Птица миролюбива, однако вполне способна прогнать со своей территории ястреба.

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