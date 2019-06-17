Более сотни населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Украине

107 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской, Закарпатской и Луганской областях.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.\r\n"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 67 населенных пунктов, Закарпатская - 38 населенных пунктов, Луганская - 2 населенных пункта", - сказано в нем.\r\nК восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 67 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области.