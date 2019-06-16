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16 июня 2019, воскресенье, 23:55 8
Азия 2019-06-16T23:55:13+03:00
Українські Новини
На Эвересте установили наивысшую в мире метеостанцию

На Эвересте установили наивысшую в мире метеостанцию

Эверест. Фото: pixabay.com
Эверест. Фото: pixabay.com

На Эвересте были установлены пять метеостанций, одна из которых стала самой высокогорной на планете. Об этом сообщает National Geographic.

Так, сообщается, что метеостанции были установлены международной научной экспедицией Национального географического общества непальского Университета Трибхувана.

Одна из метеостанций расположена на высоте 8430 метров, она стала самой высокогорной на планете.

Отмечается, что до этого самая высокогорная метеостанция также была расположена на Эвересте на высоте восьми тысяч метров.

Метеостанции будут фиксировать температуру, относительную влажность, давление, скорость и направление ветра. Все данные будут доступны исследователям, альпинистам и всем желающим в реальном времени.

Как сообщали Українські Новини, с Эвереста вывезли больше 3 тонн мусора за 2 недели.

Ранее тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега.

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