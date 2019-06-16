Правительство хочет почтить "большого друга Израиля": в честь Трампа назовут поселение на Голландских высотах

Одно из поселений на Голландских высотах будет названо правительством Израиля в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AFP.

Так, сообщается, что поселение будет называться Рамат Трамп — Высоты Трампа.

Отмечается, что таким образом, правительство Нетаньяху хочет почтить "большого друга Израиля" Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.

Однако пока нет данных о том, корда именно начнется строительство поселения.

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