подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
  • Главная
  • Новости
  • Мир
  • Правительство хочет почтить "большого друга Израиля": в честь Трампа назовут поселение на Голландских высотах
16 июня 2019, воскресенье, 23:11 12
Мир 2019-06-16T23:11:20+03:00
Українські Новини
Правительство хочет почтить "большого друга Израиля": в честь Трампа назовут поселение на Голландских высотах

Правительство хочет почтить "большого друга Израиля": в честь Трампа назовут поселение на Голландских высотах

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Одно из поселений на Голландских высотах будет названо правительством Израиля в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AFP.

Так, сообщается, что поселение будет называться Рамат Трамп — Высоты Трампа.

Отмечается, что таким образом, правительство Нетаньяху хочет почтить "большого друга Израиля" Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над этой территорией.

Однако пока нет данных о том, корда именно начнется строительство поселения.

Как сообщали Українські Новини, Израиль заключил с Палестиной перемирие.

Ранее премьер Израиля пригласил Зеленского осуществить визит.

Больше новостей о: Израиль США-Израиль Дональд Трамп

Архив
Новости
Правительство хочет почтить "большого друга Израиля": в честь Трампа назовут поселение на Голландских высотах 23:11
В Гонконге прошли акции протеста при участии двух миллионов человек 22:46
Пожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧС
Фото дня: в Николаевской области на мусорной свалке произошел масштабный пожар 22:21
Боевик ЛНР. Фото: Нацполиция
В Луганской области полиция задержала боевика "ЛНР" 21:55
В Киеве мотоцикл влетел в машины на парковке, 55-летний водитель погиб 21:30
больше новостей
Петросян и Степаненко воссоединились. Фото: rg.ru
Петросян вернулся к Степаненко после отдыха в Дубае с шампанским и фруктами, - СМИ 15:58
Причиной взрыва в Киеве на Тургеневской назвали утечку газа 15:32
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Киевское метро может изменить работу 16 июня из-за концерта известной группы 20:34
Киевлян предупредили о приближающейся грозе 19:12 Карта
больше новостей
Порошенко находится под госохраной пожизненно, - Управление госохраны 14:04 Документ
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Хотел Симеона: Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля ПЦУ, - Филарет 13:28
Сборная Украины после победы.
Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира 21:20
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok