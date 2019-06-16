Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за масштабного сбоя

Сбой в системе энергоснабжения произошел 16 июня около 7:00 по местному времени и оставил две страны - Аргентину и Уругвай полностью без электричества. Об этом сообщает передает ВВС.

По данным издания, обесточенными остались и некоторые районы Бразилии и Парагвая. В странах приостановлено железнодорожное сообщение. Все светофоры также вышли из строя.

В результате масшабного сбоя в системе энергоснабжения полностью обесточены две южноамериканские страны - Аргентина и Уругвай. Об этом сообщает в соцсети электросетевая компания Edesur, которая поставляет электричество.

"Масштабный сбой в системе электросвязи оставил Аргентину и Уругвай без электричества. Мы будем обновлять информацию по мере поступления", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время первого "блэкаута", который произошел в начале марта, больные умирали из-за отсутствия электричества в Венесуэле

В Венесуэле произошел новый блэкаут.