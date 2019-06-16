Петросян вернулся к Степаненко после отдыха в Дубае с шампанским и фруктами, - СМИ

Евгений Петросян в Instagram сообщил своим поклонникам о возвращении "в родную гавань". "Вернулся в родную гавань! За работу!", - написал Петросян.

Подписчики юмориста недоумевают, что он имеет в вижу - то ли недавнее возвращение с отдыха в Дубае, то ли воссоединение со своей бывшей женой Еленой Степаненко, с которой они пережили громкий развод и скандальный раздел имущества.

Российскому комик Евгений Петросян был замечен на отдыхе в Дубае (ОАЭ) со своей бывшей женой Еленой Степаненко. По словам работников отеля, где отдыхала сладкая парочка, они регулярно заказывали в номер фрукты и шампанское. Об этом сообщает TOP News.

Кроме того, Петросяна заметили и у дома Елены Степаненко. А консьержка рассказала, что "он приехал на машине класса бизнес, с большим букетом цветов, прошел мимо вахтерши, поздоровался, а она расцвела от внимания своего кумира". И направлялся Петросян именно к Степаненко. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале "Только никому".

Как сообщали Українські Новини, Елена Степаненко потребовала у Петросяна книги про оккультизм, сексуальность и гипноз.

Ранее начался бракорозводный процесс юмористов Петросяна и Степаненко.