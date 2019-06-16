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16 июня 2019, воскресенье, 12:22 15
Происшествия 2019-06-16T12:24:15+03:00
Українські Новини
ГБР задержало пограничника при даче взятки своему коллеге во Львовской области

ГБР задержало пограничника при даче взятки своему коллеге во Львовской области

Следователи Государственного бюро расследований задержало пограничника при даче взятки своему коллеге во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении территориального управления ГБР во Львове от 16 июня, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с работниками отдела внутренней и собственной безопасности Львовского пограничного отряда Госпогранслужбы задержали заместителя начальника одного из отделений Львовского пограничного отряда при предоставлении неправомерной выгоды своему коллеге", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пограничник за неправомерную выгоду в сумме 200 долларов США, хотел получить информацию о месте размещения мобильных групп Львовского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

В дальнейшем полученную информацию он хотел использовать для содействия другим лицам в незаконном перемещении табачных изделий из Украины в Республику Польша.

После предоставления неправомерной выгоды, пограничника задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Денежные средства изъяты, кроме этого, у задержанного обнаружено наличные средства в сумме 2100 долларов США, происхождение которых будет установлено в ходе досудебного расследования.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона.

Следственным ГБР решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области

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