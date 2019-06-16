ГБР задержало пограничника при даче взятки своему коллеге во Львовской области

Следователи Государственного бюро расследований задержало пограничника при даче взятки своему коллеге во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении территориального управления ГБР во Львове от 16 июня, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с работниками отдела внутренней и собственной безопасности Львовского пограничного отряда Госпогранслужбы задержали заместителя начальника одного из отделений Львовского пограничного отряда при предоставлении неправомерной выгоды своему коллеге", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пограничник за неправомерную выгоду в сумме 200 долларов США, хотел получить информацию о месте размещения мобильных групп Львовского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

В дальнейшем полученную информацию он хотел использовать для содействия другим лицам в незаконном перемещении табачных изделий из Украины в Республику Польша.

После предоставления неправомерной выгоды, пограничника задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Денежные средства изъяты, кроме этого, у задержанного обнаружено наличные средства в сумме 2100 долларов США, происхождение которых будет установлено в ходе досудебного расследования.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона.

Следственным ГБР решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области