ГБР задержало пограничника при даче взятки своему коллеге во Львовской области

Следователи Государственного бюро расследований задержало пограничника при даче взятки своему коллеге во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении территориального управления ГБР во Львове от 16 июня, передают Українські Новини.\r\n"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с работниками отдела внутренней и собственной безопасности Львовского пограничного отряда Госпогранслужбы задержали заместителя начальника одного из отделений Львовского пограничного отряда при предоставлении неправомерной выгоды своему коллеге", - говорится в сообщении.\r\nПо предварительной информации, пограничник за неправомерную выгоду в сумме 200 долларов США, хотел получить информацию о месте размещения мобильных групп Львовского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.\r\nВ дальнейшем полученную информацию он хотел использовать для содействия другим лицам в незаконном перемещении табачных изделий из Украины в Республику Польша.\r\nПосле предоставления неправомерной выгоды, пограничника задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.\r\nДенежные средства изъяты, кроме этого, у задержанного обнаружено наличные средства в сумме 2100 долларов США, происхождение которых будет установлено в ходе досудебного расследования.\r\nПроцессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона.\r\nСледственным ГБР решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).\r\nВ случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 июня военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области