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15 червня 2019, субота, 14:51 10
Транспорт 2019-06-15T15:08:38+03:00
Українські Новини
Рівне підвищило вартість проїзду в тролейбусах на 33% до 4 гривень до липня

Рівне підвищило вартість проїзду в тролейбусах на 33% до 4 гривень до липня

Виконавчий комітет Рівненської міської ради підвищив вартість проїзду в міських тролейбусах на 33,33%, або на 1 гривню до 4 гривень з 1 липня. Про це Українським Новинам повідомив представник Виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Підвищення обґрунтовується зростанням мінімальної заробітної плати, подорожчанням електроенергії та паливно-мастильних матеріалів.

Також Ровноэлектротранс" недоотримав 17 млн гривень компенсації за проїзд пільговиків.

Пільговим проїздом у Рівному користується 60% від загальної кількості пасажирів.

Як повідомляло агентство, Виконавчий комітет Рівненської міської ради підвищив вартість проїзду в міських тролейбусах на 50%, або на 1 гривню до 3 гривень з 1 квітня 2018 року.

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