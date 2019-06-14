РФ передала капитана судна ЯМК 0041 представителю омбудсмена в Крыму Халикову

Россия передала капитана судна ЯМК 0041 Виктора Новицкого представителю омбудсмена в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Исмаилу Халикову.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, передача состоялась на КПВВ "Каланчак".\r\n4 мая 2018 Виктора Новицкого задержали работники ФСБ России по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов.\r\nПротив него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения) Уголовного кодекса России, около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.\r\n1 ноября 2018 года Виктору Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.\r\n14 июня состоялось заседание суда по делу Новицкого, было принято решение снять все ограничения на его передвижения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, капитан российского судна "Норд" объявлен в розыск судом.\r\nРанее был задержан украинец-капитан корабля, который столкнулся с теплоходом в Будапеште.