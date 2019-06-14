РФ передала капитана судна ЯМК 0041 представителю омбудсмена в Крыму Халикову

Россия передала капитана судна ЯМК 0041 Виктора Новицкого представителю омбудсмена в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Исмаилу Халикову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

4 мая 2018 Виктора Новицкого задержали работники ФСБ России по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов.

Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения) Уголовного кодекса России, около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

1 ноября 2018 года Виктору Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.

14 июня состоялось заседание суда по делу Новицкого, было принято решение снять все ограничения на его передвижения.

Как сообщали Українськi Новини, капитан российского судна "Норд" объявлен в розыск судом.

Ранее был задержан украинец-капитан корабля, который столкнулся с теплоходом в Будапеште.