В Україні викрили нелегальне виробництво онкопрепаратів без ліцензій, - ЗМІ

В Україні виник новий масштабний вид шахрайства в фармації, пов'язаний з виробництвом препаратів в аптеках.

Про це повідомляє Апостроф.

Шахраї під прикриттям ліцензії на аптечне виробництво препаратів організували заводські потужності. Таким чином вони уникли тривалих дорогих процедур держреєстрації, обов'язкових для всіх фармпідприємств. Це дозволило їм агресивно захоплювати ринок за допомогою дешевих, неякісних, а часто – небезпечних для життя ліків.

За інформацією видання, в останні місяці медустановам країни посилюється вплив відомого аптечного синдикату, заповнюючи ринок дешевими онкологічними хіміопрепаратами.

Там використовують лазівку в законодавстві, яка не передбачає для аптечного виробництва держреєстрації препаратів, їх доклінічних та клінічних випробувань, перевірок на ефективність і безпеку. Аптечні ліки не здаються в держлабораторію контролю якості МОЗ, як офіційно зареєстровані ліки в Україні.

Експерти впевнені, що мова йде про нелегальне промислове виробництво, що випускає під аптечним брендом незареєстровані препарати. У самій аптечній мережі фактично підтверджують, що організували в рамках ліцензії на аптечне виробництво "високотехнологічну лабораторію". Її виробничий і технологічний рівень явно виходить за межі аптечного виробництва, впритул наближаючись до промислового.

Галузеві експерти пов'язують цю "аптечну організацію" з одним із найбільших українських фармзаводів, який таким чином насаджує свій мережевий маркетинг. Фактор дешевизни їх препаратів вони пояснюють тим, що там на відміну від легальних виробників, усунулися від недешевих процедур реєстрації, контролю і випробувань.

Експерти наполягають, що якість таких "лабораторних" препаратів не відповідає стандартам, оскільки аптечна фармація не передбачає процедур контролю. А значить, мова йде про нелегальне виробництво хіміотерапевтичних препаратів сумнівної якості з невідомих субстанцій, замість готових лікарських засобів, офіційно зареєстрованих в Україні.

Люди від безвиході купують препарати без підтвердженої якості і перевірених лікувальних властивостей, які можуть бути небезпечні для життя. Без спеціальної експертизи неможливо підтвердити їх вплив на здоров'я пацієнта, також не можна визначити від чого у людини настало погіршення самопочуття або смерть: від неякісного препарату та небезпечної для життя терапії або в результаті природного перебігу хвороби.