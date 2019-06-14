Руководил Кремль: Боевики "Вагнера" сбили украинский самолет в Луганске в 2014, - СБУ

Служба безопасности Украины установила причастность российского Кремля к сбитию самолета Ил-76 в Луганске в июне 2014 года, вследствие чего погибли 49 украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании самолета было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера", - говорится в нем.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Евгений Никифоров, откомандированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории Украины.

По данным СБУ, исполнители приказа - Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев по возвращению в Россию были отмечены президентом Владимиром Путиным официальными государственными наградами "орденами мужества".

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году прокуратура передала в суд обвинение бывшего "главы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого в причастности к сбитию самолета Ил-76 в Луганске в июне 2014 года.

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