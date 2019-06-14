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14 июня 2019, пятница, 09:37 971
Происшествия 2019-06-14T10:10:57+03:00
Українські Новини
Во время конфликта на "Барабашово" присутствовало до 10 человек из Нацкорпуса, - Немичев

Во время конфликта на "Барабашово" присутствовало до 10 человек из Нацкорпуса, - Немичев

7 июня во время силового столкновения, в котором пострадало 9 человек, а местный журналист Вадим Макарюк был избит и с тех пор находится в реанимации присутствовало до 10 человек из Национального корпуса.

Об этом журналистам сообщил глава Харьковского Нацкорпуса Константин Немичев. 

"Там было до 10 человек, было реально тяжело людей собрать", - заявил он и признался что туда приехал после информации об избиении журналиста. 

 

После общественного резонанса "Национальный корпус" изменил мнение о своем присутствии во время конфликта и 13 июня в заявлении журналистам они сообщили, что "Представители "Нацкорпуса" не присутствовали 7 июня на территории рынка, хотя, в целом поддерживают сопротивление предпринимателей".

Как ранее заявляли в администрации ТЦ "Барабашово", "Национальный корпус" принимал участие в силовом конфликте на территории ТЦ.

"Как видно на видео очевидцев, которое опубликовано в социальных сетях и СМИ, мужчина открыл огонь по людям. Как удалось выяснить службе безопасности ТЦ "Барабашово", мужчина, который на видео стреляет по предпринимателям, является активистом "Национального корпуса" и участвовал в ряде партийных мероприятий", - говорится в сообщении администрации.

Более того, среди других преследующих Вадима Макарюка и нападавших на него есть и другие активисты Национального корпуса, отмечают в администрации ТЦ.

"Администрация "Барабашово" содействует правоохранительным органам в расследовании конфликта, который произошел в пятницу, 7 июня, чтобы все виновные стороны были привлечены к ответственности. 

Напомним, конфликт произошел, когда группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО.  "Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", – сказано в пресс-службы ТЦ.

Там подчеркивают, "Нацкорпус" блокировал вход, хотя арендатор показывал документы, подтверждающие законность действий предпринимателя. По данным администрации, силовой конфликт спровоцировали представители "Национального корпуса", у которых была с собой арматура, "тупые и колющие предметы".

Больше новостей о: Барабашово Национальный корпус Нацкорпус ТЦ "Барабашово" Вадим Макарюк Константин Немичев

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