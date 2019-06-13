подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 июня 2019, четверг, 23:35 77
Происшествия 2019-06-13T23:40:33+03:00
Українські Новини
Отказалась приехать "скорая": в Киеве в очереди к врачу умерла женщина

Отказалась приехать "скорая": в Киеве в очереди к врачу умерла женщина

Консультативно-диагностический центр в Киеве. Фото: Информатор
Консультативно-диагностический центр в Киеве. Фото: Информатор

Сегодня, 13 июня, в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района Киева во время ожидания своей очереди к врачу умерла женщина. Об этом сообщает "Информатор".

Так, сообщается, что инцидент произошел по адресу Гарматная, 36 около 11:00.

Как утверждают родственники погибшей, они привезли женщину в поликлинику, где она ждала своей очереди к врачу на третьем этаже медучреждения. В какой-то момент ей стало плохо, и она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.

В очереди к врачу в Киеве умерла женщина. Фото: ИнформаторВ очереди к врачу в Киеве умерла женщина. Фото: Информатор

Также родные погибшей отметили, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость. Родственники были весьма раздосадованы тем, что "скорая" отказалась приехать на их вызов, ровно как и на звонки сотрудников самой поликлиники. Такое отношение они считают неприемлемым.

На месте работала следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский раскритиковал реформу Супрун за то, что "скорая помощь теперь не приезжает".

Тем временем, у Супрун ответили Зеленскому, почему не приезжает скорая.

Больше новостей о: Больницы Скорая помощь

Архив
Новости
Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента 23:55
Новости дня: Зе показал вторую сотню, Данилюк наступил на грабли Порошенко, а у нового начальника СБУ жена – гражданка России 23:42
Консультативно-диагностический центр в Киеве. Фото: Информатор
Отказалась приехать "скорая": в Киеве в очереди к врачу умерла женщина 23:35
САП не хочет вносить генпрокурору представления о снятии неприкосновенности с депутатов Рады до выборов 23:10
Представители ЗЕ-команды Лубен возмутились выдвинутым кандидатом на их округе 22:47
больше новостей
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
больше новостей
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok