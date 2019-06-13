Отказалась приехать "скорая": в Киеве в очереди к врачу умерла женщина

Сегодня, 13 июня, в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района Киева во время ожидания своей очереди к врачу умерла женщина. Об этом сообщает "Информатор".

Так, сообщается, что инцидент произошел по адресу Гарматная, 36 около 11:00.

Как утверждают родственники погибшей, они привезли женщину в поликлинику, где она ждала своей очереди к врачу на третьем этаже медучреждения. В какой-то момент ей стало плохо, и она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.

В очереди к врачу в Киеве умерла женщина. Фото: Информатор

Также родные погибшей отметили, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость. Родственники были весьма раздосадованы тем, что "скорая" отказалась приехать на их вызов, ровно как и на звонки сотрудников самой поликлиники. Такое отношение они считают неприемлемым.

На месте работала следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский раскритиковал реформу Супрун за то, что "скорая помощь теперь не приезжает".

Тем временем, у Супрун ответили Зеленскому, почему не приезжает скорая.