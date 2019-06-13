Россия пытается ухудшить позиции Зеленского перед встречей с Макроном и Меркель, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия пытается ухудшить позиции украинского Президента Владимира Зеленского накануне его визитов в страны-члены "нормандской четверки", Францию и Германию, для переговоров с их лидерами Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, передают Українськi Новини.

"Мы говорили о том, как российская сторона мешает дальнейшему разведению возле Станицы Луганской. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Тактика российской стороны очень понятная и банальная. Она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности Президента Зеленского, перед визитами в Берлин и Париж", - сказал он.

Зеленский посетит Францию 17 июня, Германию - 18 июня.

Климкин также сообщил, что вместе с Лайчаком и бывшим Президентом, представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, ОБСЕ, Россия) Леонидом Кучмой обсудил пути достижения прекращения огня.

По его словам, на следующем заседании ТКГ 19 июня будут также вновь обсуждены пути продвижения в вопросе освобождения заложников.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин попросил депутатов уволить его с должности главы МИД.