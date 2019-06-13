В Генштабе отказались рисковать украинцами и отправлять корабли в Керченский пролив

Вопрос о проходе кораблей ВМС Вооруженных сил Украины через Керченский пролив в Азовское море не стоит, так как в Генштабе не собираются больше рисковать гражданами Украины. Об этом в интервью BBC News Украина рассказал начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал Руслан Хомчак.

Но Украина не намерена сдавать позиции в Азовском море. Хомчак рассказал, что все решения в этом направлении должны приниматься взвешено.

"Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Руслан Хомчак.

Как сообщали Українські Новини, так и Апаршин осуждает операцию по проходу украинских военных кораблей через Керченский пролив.

Ранее Минобороны засекретило приказ, кто и зачем отправил украинских моряков через Керченский пролив.

25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море. В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом. Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.