ГСА обратится в ГБР из-за восстановления начальника теруправления в Киевской области Бадахова

Государственная судебная администрация (ГСА) намерена обратиться в Госбюро расследований в связи незаконным восстановлением Назира Бадахова в должности начальника территориального управления в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Государственной судебной администрации.

21 мая Донецкий окружной административный суд восстановил на должности Бадахова, экс-начальника территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области.

В ГСА убеждены, что при принятии такого решения не принято во внимание постановление Голосеевского районного суда, который признает существование реального конфликта интересов в действиях Бадахова.

Голосеевский райсуд признал, что Бадахов использовал свои полномочия в частных интересах, получая значительные материальные блага с нарушением действующего законодательства.

"Впоследствии правомерность решения Голосеевского районного суда Киева подтвердил Киевский апелляционный суд, отказав господину Бадахову в апелляции. Мы считаем, что этими решениями украинских судов Назир Бадахов признан виновным в совершении коррупционного правонарушения, а значит - он не имеет права занимать любые государственные должности. Именно поэтому мы решили обжаловать решение Донецкого окружного админсуда, а также решили обратиться по этому поводу в Госбюро расследований", - сказал председатель ГСА Зиновий Холоднюк Українським Новинам.



В ГСА считают, что решение Донецкого админсуда было принято с нарушением законодательства, ведь Бадахов на момент обновления находился на больничном.

Установленные факты стали также поводом для обращения Государственной судебной администрации в Высший совет правосудия с целью получения оценки действий судей при принятии указанного решения.

В ГСА сообщили, что приказ об увольнении Бадахова за совершение коррупционных действий и бездействие должен был быть реализован 29 января этого года.



Однако, узнав об этом, накануне он взял больничный и сменил место своей регистрации как временно перемещенное лицо.

Бадахов снимается с регистрации в Бориспольском районе и регистрируется в городе Славянск Донецкой области.

В ГСА считают, что это было сделано с целью получения впоследствии "нужного" решения Донецкого окружного административного суда, большинство судей которого были назначены по представлению жены Бадахова.

До 2014 года она возглавляла Донецкий апелляционный административный суд, что также может иметь признаки наличия конфликта интересов.

"После внезапного выздоровления и получения решения Донецкого админсуда Бадахов появился на рабочем месте в Киеве 23 мая и в этот же день снова превысил свои полномочия - издал приказ о том, что приступает к исполнению своих обязанностей", - сообщил Холоднюк.

ГСА подчеркивает, что восстановившись в должности, Бадахов угрожал увольнением своему заместителю и бухгалтеру территориального управления.

По данному факту Национальное агентство по вопросам государственной службы инициировало проверку действий Бадахова.

Кроме этого, сотрудники территориального управления по факту угроз обратились с соответствующими заявлениями в Национальную полицию.

ГСА, в свою очередь, по факту угроз со стороны Бадахова, открыла дисциплинарное производство.

Ранее, к Бадахову возникли вопросы у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в связи с тем, что он незаконно, безосновательно и без согласования с руководством, насчитывал себе премии в размере до 1100%, благодаря чему получил 235 тыс. гривен.

НАПК трижды вызвало Бадахова для дачи объяснений, но он не являлся. В последний раз Бадахова пригласили в НАПК на 19 июня для дачи пояснений по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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