ГСА назначила нового гендиректора "Информационных судебных систем", поскольку прежнего навязали с АП

Государственная судебная администрация (ГСА) назначила Олега Тертичного на должность генерального директора госпредприятия "Информационные судебные системы", поскольку прежний руководитель был навязан Администрацией экс-президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСА, передают Українськi Новини.

По результатам заседания постоянно действующей комиссии по проведению конкурсного отбора руководителей государственных субъектов хозяйствования, относящихся к сфере управления Государственной судебной администрации, победителем конкурсного отбора на должность гендиректора "Информационных судебных систем" стал Тертичный.

3 апреля завершилась специальная проверка в отношении Тертичного.

Приказом Государственной судебной администрации от 28 мая Тертичный назначен на должность генерального директора государственного предприятия с 30 мая на условиях заключенного контракта.

Как сообщали Українськi Новини, ранее глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зиновий Холоднюк заявил, что своевременному запуску единой судебной информационно-телекоммуникационной системы препятствовало давление со стороны чиновников Администрации бывшего Президента Петра Порошенко.

По его словам, чиновники из Администрации настойчиво "рекомендовали" ему своего человека на должность руководителя директора Государственного предприятия "Информационные судебные системы".

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы Порошенко.