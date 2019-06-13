У депутата Сергея Рыбалки родилась двойня

В четверг, 13 июня, нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Жена 40-летнего депутата Анастасия Байбородина родила ему двойню. "Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родились двое казаков! Любимая, спасибо тебе безмерное за это невероятное счастье", - написал Рыбалка и выложил фотографию, на которой пара снята в момент, когда его жена была еще беременна.

Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом. Фото: Facebook/ Сергей Рыбалка

Отметим, что у Сергея Рыбалки есть еще один ребенок от первого брака - дочь Роксолана. У Анастасии Байбородиной - это первые дети.

Анастасия также рассказала о детях на своей странице в Facebook. "13.06.19 в нашей семье сегодня около трех ночи стало на двоих (пока мини -) мужчин больше! Спасибо, Любимый Сергей Рыбалка , что Ты всегда рядом. Твои сыновья Остап и Тимур и вместе с ними я, будем дарить тебе радость! Это счастье быть родителями. А наши дети всегда будут жить в любви. Love you, my boys!"

Напомним, нардеп Королевская родила сына.

Да и у Евгения Дейдея родился сын менее, чем через год после развода с женой.