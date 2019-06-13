У депутата Сергія Рибалки народилася двійня

У четвер, 13 червня, нардеп з "Радикальної партії" Сергій Рибалка вдруге став батьком. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Дружина 40-річного депутата Анастасія Байбородіна народила йому двійню. "Сьогодні у нас з Анастасією Байбородіною народилися двоє козаків! Кохана, дякую тобі безмірне за це неймовірне щастя", - написав Рибалка і виклав фотографію, на якій пара знята в момент, коли його дружина була ще вагітна.

Сергій Рибалка вдруге став батьком. Фото: Facebook/ Сергій Рибалка

Зазначимо, що у Сергія Рибалки є ще одна дитина від першого шлюбу - дочка Роксолана. У Анастасії Байбородиной - це перші діти.

Анастасія також розповіла про дітей на своїй сторінці в Facebook. "13.06.19 в нашій родині сьогодні близько третьої ночі стало на двох (поки міні -чоловіків більше! Дякую, Коханий Сергій Рибалка , що Ти завжди поруч. Твої сини Остап і Тимур і разом з ними я, будемо дарувати тобі радість! Це щастя бути батьками. А наші діти завжди будуть жити в любові. Love you, my boys!"

Нагадаємо, нардеп Королевська народила сина.

Так і у Євгена Дейдея народився син менш, ніж через рік після розлучення з дружиною.