Нардеп Королевская родила сына

43-летняя депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) Наталья Королевская родила сына. Мальчик появился на свет во вторник, 23 апреля, в 10:00. Вес малыша 3 100 г, рост 52 см.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

Для народного депутата это четвертый ребенок. У Королевской есть двое сыновей Ростислав и Ярослав. В сентябре 2017 года Наталья Королевская удочерила маленькую девочку из Славянска. Мария указана в декларации нардепа.

17 апреля Королевская появлялась в эфирах телевизионных каналов NewsOne и "112 Украина". В обоих случаях на ней был черный наряд, очень хорошо скрывавший интересное положение народного депутата.

Наталья Королевская. Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska

Королевская с мужем на выборах. Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska

Наталья Королевская - бывший министр социальной политики Украины (2012-2014 годы) при Президенте Викторе Януковиче. Сейчас она является членом парламентской фракции ОБ. Супруг Королевской - ее однопартиец Юрий Солод.

Интересно, что оба сегодня, 23 апреля, днем сделали записи в своих социальных сетях, но они касаются лишь работы.