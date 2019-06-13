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13 июня 2019, четверг, 10:15 85
Судебная власть 2019-06-13T10:46:48+03:00
Українські Новини
НБУ не получал решение суда о запрете Рожковой выполнять обязанности

НБУ не получал решение суда о запрете Рожковой выполнять обязанности

Екатерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Екатерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк не получал решение суда о запрете первому заместителю председателя Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности по ходатайству депутата Савчука.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальному банку стало известно об очередной попытке запретить Екатерине Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

В НБУ поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на него должностные обязанности.

В НБУ утверждают, что инициалы физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которые указаны на сайте "Судебной власти".

"Согласно процессуальному кодексу, решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако, пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления НБУ осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, НБУ готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно - и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы ", - отметил начальник управления претензионно-исковой деятельности юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука ("Народный фронт") с требованием запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ.

Как сообщали Українські Новини, в апреле прошлого года Дарницкий районный суд отстранил от должности заместителя главы Национального банка Катерину Рожкову.

В мае 2018 Апелляционный суд Киева удовлетворил иск об ограничении полномочий заместителя главы НБУ Катерины Рожковой.

Тем временем Рожкова задекларировала более 3 млн грн зарплаты в 2018.

 

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