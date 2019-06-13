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13 июня 2019, четверг, 08:42 441
Общество 2019-06-13T08:43:00+03:00
Українські Новини
"Киевская перепичка" прекратила работу: стала известна причина

"Киевская перепичка" прекратила работу: стала известна причина

"Киевская перепичка" закрылась. Фото: Фото: Dmitry Hello/Facebook.

Самый известный пункт общественного питания в Киеве прекратил свою работу - "Киевская перепичка". Об этом сообщили киевляне в социальных сетях, которые всколыхнули сеть тем, что Киевская перепечка на улице Богдана Хмельницкого перестала работать.

В частности, сообщалось, что возле точки продажи перепички стояла стремянка, также часть территории оградили спецлентой.

Киевская перепечка - заведение быстрого питания в Киеве, где подают исключительно одно блюдо - лепешку с сосиской. Это блюдо считается одной из кулинарных визиток Киева и упоминается в некоторых современных путеводителях и туристических онлайн-ресурсах, в частности на TripAdvisor, Foursquare  и Lonely Planet и другие.

Как передает издание The Village, заведение прекратило работать временно, из-за ремонта. Идет замена окон, плитки и оборудования. И скоро Киевская перепичка начнет работать в  штатном режиме.

При этом точка возобновит работу в четверг, 13 июня, с 8:0

Напомним, что ранее "Киевская перепичка" перед Новым годом подняла цены сразу на 3 гривны.

Также ранее разразился скандал с сексистской рекламой - офис омбудсмена заявил, что реклама в социальных сетях "Киевской перепички" с изображением обнаженных женщин является сексистской и дискриминационной. В связи с этим Лутковская обратилась в Госпотребслужбу.

Напомним, Госпотребслужба "общается с "перепичкой" из-за сексистской рекламы.

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