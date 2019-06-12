Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков обещает открыть рынок земли за год.

Об этом он сказал в интервью изданию "Страна".

"Для меня это год", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о сроках открытия рынка.

Он также заявил, что сейчас уже идет работа над законодательной базой.

"Рынок земли нужно будет открывать. Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Ребята сейчас работают над этим. С одной стороны, необходимо защитить национальные интересы, а с другой - собственника", - сказал Разумков.

По словам Разумкова, в Украине сейчас не лучшая социально-экономическая ситуация, но рынок нужно открывать, продумав при этом все реальные механизмы.

"Есть еще другая сторона медали, у нас не проведен нормальный аудит этих земель. Мы до сих пор не понимаем, в чьих руках и сколько земли. Это касается и государственных земель", - отметил он.

Напомним, советник Зеленского, бывший министр экономики Айварас Абромавичус уже заявлял, что команда Владимира Зеленского выступает за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее Конституционный Суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли.