Чем живет Украина: отравление грибами на Кировоградщине и пожар в цыганском таборе на Ровенщине

На Кировоградщине зарегистрировали первый случай отравления грибами. Об этом докладывает "Гривна". После употребления дикорастущих грибов за медицинской помощью в Центральную городскую больницу Александрии обратились 49-летняя женщина с 19-летней дочерью. В тяжелом состоянии с диагнозом острое отравление грибами они были госпитализированы 10 июня. Грибной блюдом женщина с дочкой полакомились 9 июня около 14-15 часов, а уже в 5 утра следующего дня появились первые клинические симптомы (общая слабость, многократная рвота и понос). Причиной отравления стали условно съедобные грибы (маслята, сыроежки), которые пострадавшие самостоятельно собрали в лесу у села Измайловка Александрийского района, находясь на даче. Дома грибы отварили и пожарили. По состоянию на 11 июня женщина с дочкой находятся в отделении анастезиологии с койками для интенсивной терапии в состоянии средней тяжести, однако симптомы расстройства пищеварения продолжаются. Под подозрением остается возможность потребления пострадавшими бледной поганки, которая могла вызвать острое отравление. В области в текущем году это первый зарегистрированный случай отравления грибами.

На Ровенщине горел цыганский табор. Об этом докладывает "Ого". Спасатели в Вараши ликвидировали пожар в цыганском таборе. Цыганский лагерь расположен рядом со свалкой города Вараш. Учитывая сухую и жаркую погоду существовала угроза опрокидывания огня на свалку и лесной массив. К тушению были привлечении очередные отделения пожарных 2-го государственного пожарно-спасательного отряда по охране Ровенской АЭС и 12-й государственной пожарно-спасательной части г. Вараш. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на лес и на полигон бытовых отходов. Жертв и пострадавших нет.

Во дворе дома на Ровенщине обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов. Об этом сообщают "Новости N". В селе Сеянцы Острожского района Ровенской области во дворе частного дома обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. "Возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан арсенал боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00", - подсчитали в МВД. В ведомстве отметили, что все изъятое будет направляться для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение. В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 ст. 263 УК Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Уточняется, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Мужчина стрелял из пистолета по окнам своей знакомой. Об этом сообщает "Днепр Час". Около 6 часов утра в полицию позвонила женщина и сообщила о том, что по улице Электрометаллургов знакомый мужчина стреляет по окнам ее квартиры. По указанному адресу немедленно прибыл наряд реагирования Никопольского межрайонного отдела полиции охраны и группа реагирования патрульной полиции. По приезду полицейские правонарушителя не обнаружили. Однако через несколько минут молодой человек вернулся за рулем автомобиля. Не заметив правоохранителей, так как был пьян, вышел из автомобиля с битой в руках и направился к подъезду. Угрожая женщине, пытался выбить входные двери многоэтажки. На замечание полицейских не обращал внимания. Зато начал агрессивно вести себя, размахивая битой и нецензурно выражаясь. 30-летнего мужчину задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Никопольского отдела полиции. При осмотре территории правоохранители обнаружили две использованные гильзы. Стартовый пистолет, переделанный под травматический, находился в машине правонарушителя. Оружие изъято и направлено на экспертное исследование. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

В черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек. Об этом сообщает "Фраза". В Черкассах заместитель начальника прокуратуры Черкасской области Юрий Ковтун устроил пьяный дебош в местном ресторане "Тарас Бульба". Как выяснили журналисты "Фразы", он лез в драку, размахивал оружием и даже... пытался помочиться на девушек. Об инциденте на своей странице в Facebook написал лидер черкасского "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук. Он уточнил, что произошло все еще 7 июня, однако известно об этом стало лишь сейчас. "Очумелые от безнаказанности, бухущие в ж*пу прокуроры чуть не поубивали посетителей черкасского ресторана. У начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области Барбаша — день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя председателя прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой", — написал Кухарчук, добавив, что у прокурора все же удалось забрать пистолет. "Я пока не получил видео, где это чмо, достав свой половой орган, пытается помочиться на девушек, но это дело времени. Это уроды, которые должны стоять на страже общественного порядка и расследовать дела против преступников", — добавил Кухарчук. Активист также призывает людей собраться возле областной прокуратуры, чтобы потребовать отставки Ковтуна и Овчаренко.

Как сообщали Українські Новини, подросток получил пулю в спину в своем дворе в Житомирской области.

Ранее в Киевской области трагично погиб 2-летний ребенок.