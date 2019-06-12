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12 червня 2019, середа, 18:15 16
Силові структури 2019-06-12T19:00:01+03:00
Українські Новини
Військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці

Військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці

Військовослужбовці 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці. Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів.

Таким чином, у Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони.

Про це розповідав пресофіцер бригади Назар Ільницький, пише "Армія.FM"

"Розвідники бригади зайшли в так звану "сіру зону" для того щоб покращити своє тактичне положення — відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей та виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато дальше від лінії зіткнення. Це перш за все безпека людей. Це також покращує і наше положення, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії. А ще кожна, навіть маленька перемога мотивує бійців, мотивує їхній дух. Вони розуміють, що не стоїть на місці, а по трішки повертають наші землі. На справді, це дуже мотивує", — заявив Ільницький.

Як повідомляли Українські Новини, українські десантники взяли під контроль "дєрзку" висоту біля Водяного.

Раніше ЗСУ взяли під контроль всю "сіру зону" на Донбасі.

Крім того, українські військові взяли під контроль ще одне селище в Луганській області.

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