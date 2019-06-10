Идея члена команды Зеленского разрешить ВCП наказывать адвокатов – невиданная антиправовая утопия, - адвокат Солодко

Адвокат Евгений Солодко считает, что идея юриста и члена команды Владимира Зеленского Ирины Венедиктовой передать Высшему совету правосудия дисциплинарные санкции против адвокатов, является прямым вмешательством в деятельность адвокатов и не может быть реализована.

Об этом он написал в блоге на сайте "Цензор.нет", передают Українські Новини.

"Поставить адвокатов, прокуроров и судей под один надзор центрального органа – это какая-то невиданная антиправовая утопия. Может быть перезагрузить Генеральную прокуратуру и отдать ей дисциплинарки на адвокатов? Ведь так цель "дисциплинирования" неудобных адвокатов достигается еще быстрее", - возмутился юрист.

По его словам, такая идея окончательно дискредитирует судебную реформу.

"Если кому-то нужно окончательно дискредитировать судебную реформу в глазах международных партнеров, довести ее до абсурда или просто оригинальничать перед прессой в поисках популярности, то лучше не использовать для этого статус адвокатуры. Дело не в 50 тысячах эффективно работающих адвокатов, а в десятках тысяч клиентов, которые могут восстановить справедливость только благодаря грамотной и независимой защите", - отметил он.

Солодко добавил, что предыдущая власть уже пыталась взять под контроль адвокатов, но это для нее закончилось чревато.

"ВСП как дисциплинарный орган для адвокатуры – старые песни юридического блока администрации президента Порошенко. Парадокс в том, что эти мотивы подхватили эксперты, которые видят себя частью новой президентской команды. Интервью Ирины Венедиктовой не оставит равнодушным ни одного адвоката. Особенно в части "возможностей перезагрузить ВККС и ВРУ" за счет независимости адвокатуры", - добавил адвокат.

Солодко призвал не вмешиваться в дела адвокатуры, поскольку она прекрасно работает самостоятельно.

"И работает благодаря тому, что "первоочередная" президентская инициатива - новая редакция закона об адвокатуре №9055 - аннигилировалась 20 мая этого года, не дождавшись ни одного результативного голосования в парламенте. Причины "непопулярности" законопроекта среди депутатов были абсолютно объективные, а адвокатура считала его враждебным. Конечно, в законопроекте 9055 не предлагалось передать дисциплинарные производства и экзамены в адвокатуру в Высший совет правосудия. Там был прописан механизм, как сломать действующую систему квалификационно-дисциплинарных комиссий. Мы понимали, что этот закон запустит кризисный этап дисфункциональности адвокатуры. А уже потом, когда адвокатам припишут неспособность наладить работу новых квалификационных и дисциплинарных комиссий, появится новая версия закона – отдать это все государству", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Цыганков считает, что идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками.

Его коллега, адвокат Андрей Федур считает, что идея Венедиктовой является попыткой подчинить адвокатуру власти.