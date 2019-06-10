Подозреваемого в организации убийства Олешко принудительно доставили в Киев

Правоохранители принудительно доставили в Киев для избрания меры пресечения подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которого ранее Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.\r\n"Сегеда (подозреваемый) приводом доставлен в Киев", - сообщила она.\r\nПо ее словам, в 12:00 Печерский райсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры о взятии его под стражу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ночь на 7 июня Печерский райсуд Киева отпустил подозреваемого в организации убийства Олешко из-под стражи под домашний арест.\r\nGодозреваемого в убийстве "Сармата" задержали при попытке сбежать за границу.\r\nРанее, в сентябре, в Бердянске задержали подозреваемого в организации убийства экс-участника АТО Виталия Олешко.