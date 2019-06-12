Герус извинился за слова о том, что Зеленский шутил о снижении тарифов

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, который заявил, что глава государства шутил о снижении тарифов, извинился за свои слова, назвав их "неудачной фразой". Об этом Андрей Герус написал на своей странице в Facebook.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев. На самом деле, Президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы", - написал Герус.

Также Герус написал, что понижение тарифов будет "комплексным планом", состоящим из множества аспектов.

"Кроме того, важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10% -15%, и на электроэнергию на 150%. Наша мысль была, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов относительно энергетических монополий, а также показать, что за хищение тарифных средств наступает ответственность. Насколько я понимаю, наше мнение было учтено", - отметил Герус.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

Ранее Гройсман заявил, что попытка снизить тарифы может повлечь серьезный кризис.