Герус вибачився за слова про те, що Зеленський жартував про зниження тарифів

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, який заявив, що глава держави жартував про зниження тарифів, вибачився за свої слова, назвавши їх "невдалою фразою". Про це Андрій Герус написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу вибачитися за свою невдалу фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Дається в знаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами. Звичайно, тарифи це хвора тема, тому погана тема для жартів або необачних коментарів. Насправді, Президент Зеленський вже двічі скликав нараду по можливості зниження тарифів для населення. Але це повинно відбуватися не викликавши девальвації, додаткової інфляції або економічної кризи. Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент і нові закони", - написав Герус.

Також Герус написав, що зниження тарифів буде "комплексним планом", що складається з безлічі аспектів.

"Крім того, важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є як публічною, так і в тіні. Зокрема, нещодавно з'явилася інформація, що регулятор розглядав можливість підвищити для населення тарифи з 1 липня на газ на 10% -15%, і на електроенергію на 150%. Наша думка була, що таке не можна робити, не маючи довіри і розуміння суспільства. Перед цим треба продемонструвати українцям тверді і справедливі дії регуляторів щодо енергетичних монополій, а також показати, що за розкрадання тарифних засобів настає відповідальність. Наскільки я розумію, на нашу думку було враховано", - зазначив Герус.

Як повідомляли "Українські Новини", у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.

Раніше Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу.