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14 июня 2019, пятница, 07:10 363
Верховная Рада и партии 2019-06-14T07:10:02+03:00
Українські Новини
Законодатели блокируют развитие "соколиной охоты" в Украине, - СМИ

Законодатели блокируют развитие "соколиной охоты" в Украине, - СМИ

Ловчие птицы упоминаются в одной из редакций
Ловчие птицы упоминаются в одной из редакций "Русской правды", датируемой XI в

Развитие в Украине одной из ярких составляющих культурного наследия Киевской Руси – охоты с ловчими птицами фактически блокируется законодателями.

Об этом сообщает издание "Мир увлечений: Охота & Оружие", со ссылкой на информацию Национальной ассоциации стрелков.

 "Крохотное общее количество украинских любителей охоты с ловчими птицами физически не в состоянии иметь лобби в Верховной Раде. Поэтому и получается, что никому из «слуг народа не интересно не только приведение соответствующего законодательства в удобный для популяризации этой сферы культурного наследия князей Киевских вид, но и хотя бы его понятная и доступная легализация", - сказано в публикации на сайте журнала.

Издание отмечает, что практическая охота с хищными птицами в Украине почти не регламентирована и "оставляет большой простор для разных толкований". Например, предписывает вести ловлю с помощью птицы лишь при наличии на нее охотничьего паспорта, образец которого не утвержден уже почти 20 лет.

При этом большинство видов хищных птиц, пригодных для соколиной охоты, занесены в Красную книгу — в связи с чем легальное их приобретение связано с другими бюрократическими "заморочками".

В частности, отлов вышеупомянутых видов в природе юридически полностью запрещен. Единственный легальный путь приобретения этих хищных птиц — в питомниках и зоопарках, причем разрешено продавать только птиц, выведенных в неволе. Из гнездящихся на территории Украины пернатых, пригодных для соколиной охоты, это касается сапсана, балабана и беркута.

Поскольку в данный момент в стране нет питомников, имеющих право продавать красно книжные виды хищных птиц физическим лицам, то и получается, что обычно сокольникам приходится приобретать питомцев в других странах - там, где эта индустрия имеет хоть какое-то развитие.

Напомним, что 16 ноября 2010 г. соколиная охота была признана ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия человечества.

Соколиная охота — одна из ярких составляющих культурного наследия Киевской Руси. Ее появление на наших землях относят к X в. — времени Вещего Олега. Ловчие птицы упоминаются в одной из редакций "Русской правды", датируемой XI в. А одна из версий происхождения малого герба Украины, связана с пикирующим во время охоты соколом. 

Первые артефакты, связанные с ней относятся к XIII в. до н. э. Отмечено ее распространение среди кочевых народов среднеазиатских степей, в Персии, на Ближнем Востоке, Китае. В III в. она проникла в Корею и Японию. Ценителем ловчих птиц был Чингисхан.

В Европе охотой с ловчими птицами увлекались Карл Великий (VIII в.) и Фридрих Барбаросса (XII в.). Уже в XV в. этикет предписывал королю охотиться с кречетом, принцу или герцогу — с сапсаном, а их вассалы могли охотиться с ястребами.

Как сообщали Українські Новини, в США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами.

Также известно, что ветераны Второй мировой войны в США способствовали формированию спорта, развивается в Украине.
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