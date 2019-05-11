В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами

В Соединенных Штатах Америки (США) разработали уникальную винтовку, которая может стрелять как пулей калибра .22, так и стрелами длиной 40 см.\r\nОб этом сообщило интернет-издание "Мир увлечений: Охота & Оружие", со ссылкой на Национальую ассоциацию стрелков.\r\n"Компания Traditions создала идеальную пару - однозарядную винтовку Crackshot .22 калибра, поставляемую вместе со съемным блоком XBR Upper, который можно надеть на винтовку и который позволяет стрелять стрелами", - говорится в сообщении.\r\nСъемный блок верхней части (XBR Upper), идущий в наборе, позволяет переоборудовать винтовку для стрельбы 40-сантиметровыми стрелами, которые способны эффективно поражать цели на расстоянии до 70 м. Движущую силу стреле обеспечивает холостой патрон, энергия котрого выталкивает ее из ствола.\r\nЦена уникального оружия в США - 449 долларов. Эта винтовка, как отмечают разработчики, легкая, удобная для переноски и идеально подходит для охоты на мелкую дичь.\r\nНапомним, что в Северной Америке разрешено охотиться с луком на всех охотничьих животных – начиная с зайца и индейки, и заканчивая лосями и гризли.\r\nЛесные департаменты США даже выделяют для стрелков из лука специальные дни охоты, и сезон для них начинается на несколько дней раньше открытия обычного охотничьего сезона.\r\nСейчас в стране насчитывают почти столько же моделей луков, сколько видов ружей, а разнообразие стрел, пожалуй, превосходит даже количество калибров патронов и пуль.\r\nВ Украине охота с луком фактически запрещена.