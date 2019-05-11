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11 мая 2019, суббота, 07:10 2113
Жизнь 2019-05-11T07:10:02+03:00
Українські Новини
В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами

В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами

Однозарядная винтовка Crackshot. Фото: gunmag.com.ua
Однозарядная винтовка Crackshot. Фото: gunmag.com.ua

В Соединенных Штатах Америки (США) разработали уникальную винтовку, которая может стрелять как пулей калибра .22, так и стрелами длиной 40 см.

Об этом сообщило интернет-издание "Мир увлечений: Охота & Оружие", со ссылкой на Национальую ассоциацию стрелков.

"Компания Traditions создала идеальную пару - однозарядную винтовку Crackshot .22 калибра, поставляемую вместе со съемным блоком XBR Upper, который можно надеть на винтовку и который позволяет стрелять стрелами", - говорится в сообщении.

Съемный блок верхней части (XBR Upper), идущий в наборе, позволяет переоборудовать винтовку для стрельбы 40-сантиметровыми стрелами, которые способны эффективно поражать цели на расстоянии до 70 м. Движущую силу стреле обеспечивает холостой патрон, энергия котрого выталкивает ее из ствола.

Цена уникального оружия в США - 449 долларов. Эта винтовка, как отмечают разработчики, легкая, удобная для переноски и идеально подходит для охоты на мелкую дичь.

Напомним, что в Северной Америке разрешено охотиться с луком на всех охотничьих животных – начиная с зайца и индейки, и заканчивая лосями и гризли.

Лесные департаменты США даже выделяют для стрелков из лука специальные дни охоты, и сезон для них начинается на несколько дней раньше открытия обычного охотничьего сезона.

Сейчас в стране насчитывают почти столько же моделей луков, сколько видов ружей, а разнообразие стрел, пожалуй, превосходит даже количество калибров патронов и пуль.

В Украине охота с луком фактически запрещена.

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