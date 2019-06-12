Завтра на Закарпатье объявили траур по погибшим в ДТП с лесовозом

В четверг, 13 июня, на Закарпатье объявлен день траура из-за трагической гибели пятерых жителей с. Тарасовка Тячевского района. Об этом говорится в распоряжении и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослава Галаса, передает 112.

Согласно документу, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный флаг, кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

11 июня в результате падения лесовоза в реку в Закарпатской области погибли пять человек. Из-за сильной грозы водитель не справился с управлением, и автомобиль скатился с горы в реку. Среди погибших - два сотрудника лесхоза.

Ранее ​на Закарпатье в реку упал автомобиль: погибли четыре человека.

Также на Закарпатье авто упало в реку: пассажир и водитель погибли.