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12 июня 2019, среда, 08:30 155
Политика 2019-06-12T08:30:31+03:00
Українські Новини
На Закарпатье из-за сильной грозы лесовоз упал в реку, погибли 5 человек

На Закарпатье из-за сильной грозы лесовоз упал в реку, погибли 5 человек

В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Фото: Роман Келемен
В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Фото: Роман Келемен

На Закарпатье во вторник, 11 июня, рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

В результате аварии четверо человек погибли. Все они - жители села Тарасовка Тячевского района. Среди погибших - два сотрудника лесхоза. Тела четырех погибших нашли, продолжаются поиски пятого погибшего.

Сообщается, что из-за сильной грозы водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. В результате погибли пятеро жителей села Тарасовка (Тячевский район), находившихся в машине.

"В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Погибли 5 человек. Люди пошли на заготовку дров, машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человек нашли мертвыми, а другого отнесла река. Как видно из фотографии - от машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью", - сообщает в фейсбуке Роман Келемен.

В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Фото: Роман КелеменВ Тячевском районе произошла страшная трагедия. Фото: Роман Келемен

Напомним, ранее ​на Закарпатье в реку упал автомобиль: погибли четыре человека.

Также на Закарпатье авто упало в реку: пассажир и водитель погибли.

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