На Закарпатье из-за сильной грозы лесовоз упал в реку, погибли 5 человек

На Закарпатье во вторник, 11 июня, рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. Об этом сообщают "Новости Закарпатья".\r\nВ результате аварии четверо человек погибли. Все они - жители села Тарасовка Тячевского района. Среди погибших - два сотрудника лесхоза. Тела четырех погибших нашли, продолжаются поиски пятого погибшего.\r\nСообщается, что из-за сильной грозы водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. В результате погибли пятеро жителей села Тарасовка (Тячевский район), находившихся в машине.\r\n"В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Погибли 5 человек. Люди пошли на заготовку дров, машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человек нашли мертвыми, а другого отнесла река. Как видно из фотографии - от машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью", - сообщает в фейсбуке Роман Келемен.\r\n\r\n\r\nВ Тячевском районе произошла страшная трагедия. Фото: Роман Келемен\r\nНапомним, ранее на Закарпатье в реку упал автомобиль: погибли четыре человека.\r\nТакже на Закарпатье авто упало в реку: пассажир и водитель погибли.