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12 червня 2019, середа, 13:42 11
Суспільство 2019-06-12T14:33:33+03:00
Українські Новини
Завтра на Закарпатті оголосили траур за загиблими в ДТП з лісовозом

Завтра на Закарпатті оголосили траур за загиблими в ДТП з лісовозом

У четвер, 13 червня, на Закарпатті оголошено день жалоби за трагічної загибелі п'ятьох жителів с. Тарасівка Тячівського району. Про це йдеться в розпорядженні в. о. голови Закарпатської облдержадміністрації Ярослава Галаса, передає 112.

Згідно з документом, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах і організаціях буде приспущено Державний прапор, крім того, установам і організаціям, незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів.

11 червня в результаті падіння лісовоза в річку у Закарпатській області загинули п'ять осіб. З-за сильної грози водій не впорався з керуванням, і автомобіль скотився з гори в річку. Серед загиблих - два співробітники лісгоспу.

Раніше на Закарпатті в річку впав автомобіль: загинули чотири людини.

на Закарпатті авто впало в річку: пасажир і водій загинули.

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