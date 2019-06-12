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12 июня 2019, среда, 12:27 220
Политика 2019-06-12T12:28:30+03:00
Українські Новини
Сын Коломойского станет игроком БК "Днепр"

Сын Коломойского станет игроком БК "Днепр"

Григорий Коломойский стал игроком баскетбольного клуба "Днепр". Об этом сообщает "КП в Украине" со ссылкой на президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского.

"Такой командой стал БК "Днепр". Сейчас он ненамного усилит команду. Он еще молод, но очень сильно любит баскетбол. И очень много работает над собой", - заявил Михаил Бродский. 

Однако переход игрока не произойдет до тех пор, пока команда, в которой Григорий играет сейчас - "Маккаби Ришон ле-Цион", не окончит выступление в плей-офф чемпионата Израиля. А она, как назло или на счастье, несмотря на свой средний по меркам Израиля уровень, громит соперников. И уже обеспечила себе выход в полуфинал. 13 июня ей предстоит серьезная игра против чемпиона сезона - команды "Маккаби Тель-Авив". 

Игрового времени у Григория Коломойского в этом сезоне едва набралось в общей сложности чуть больше 10 минут: за "Маккаби Ришон ле-Цион" он сыграл 9 минут в суммарной сложности, за них сделал лишь один подбор и не набрал ни одного очка. Еще четыре минуты на площадке он провел в составе команды колледжа "Викинги" из Кливленда, где тоже ничем не отметился.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский заявил, что собирается жить в Украине ближайшие 5 лет.

И заявил, что сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины.

Больше новостей о: Григорий Коломойский БК "Днепр" Михаил Бродский

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