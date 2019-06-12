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12 червня 2019, середа, 12:27 36
Політика 2019-06-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
Син Коломойського стане гравцем БК "Дніпро"

Син Коломойського стане гравцем БК "Дніпро"

Григорій Коломойський став гравцем баскетбольного клубу "Дніпро". Про це повідомляє "КП в Україні" з посиланням на президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

"Такою командою став БК "Дніпро". Зараз він трохи підсилить команду. Він ще молодий, але дуже сильно любить баскетбол. І дуже багато працює над собою", - заявив Михайло Бродський.

Проте перехід гравця не відбудеться до тих пір, поки команда, в якій Григорій грає зараз - "Маккабі Рішон ле-Ціон", не припиняє виступ у плей-офф чемпіонату Ізраїлю. А вона, як на зло чи на щастя, незважаючи на свій середній за мірками Ізраїлю рівень, громить суперників. І вже забезпечила собі вихід у півфінал. 13 червня їй належить серйозна гра проти чемпіона сезону - команди "Маккабі Тель-Авів".

Ігрового часу у Григорія Коломойського в цьому сезоні ледь набралося в цілому трохи більше 10 хвилин: за "Маккабі Рішон ле-Ціон" він зіграв 9 хвилин сумарної складності, за них зробив лише один підбір і не набрав жодного очка. Ще чотири хвилини на майданчику він провів у складі команди коледжу "Вікінги" з Клівленду, де теж нічим не відзначився.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський заявив, що збирається жити в Україні найближчі 5 років.

І заявив, що син планує підписати контракт з баскетбольним клубом України.

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