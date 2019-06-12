Демсокира украла слоган у Демальянса, - соцсети

Демократична Сокира (сокращенно ДемСокира), интернет-сообщество и политическая партия, основанная в 2018 году, которая главным инструментом деятельности сообщество считает троллинг, украла у партии "Демократический Альянс" слоган с идеей "За нас не стыдно". Об этом пишет на своей странице в Facebook Василий Самохвалов.\r\nВот так выглядит полическая реклама от сообщества "Демсокира": \r\n\r\nА вот так выглядит политическая реклама от Демальянса:\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, В центре Киева 9 мая прошла акция "Бессмертный Грут" в противовес маршу "Бессмертного полка", приуроченного ко Дню Победы. Данную акцию организовало объединение "Демсокира".