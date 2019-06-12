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12 июня 2019, среда, 11:23 531
Политика 2019-06-12T11:23:07+03:00
Українські Новини
Ультиматум шахтеров: пойдут на Киев, если вопрос зарплаты не решится

Ультиматум шахтеров: пойдут на Киев, если вопрос зарплаты не решится

Забастовка. Шахтеры. Фото: facebook/profspilkaNPGU
Забастовка. Шахтеры. Фото: facebook/profspilkaNPGU

Шахтеры западного угольного бассейна, а также ряда государственных шахт Донецкой и Луганской областей намерены организовать массовые акции протеста в Киеве в случае, если проблема долгов по зарплате не разрешится в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор ГП "Национальная угольная компания" Виталий Довгаль.

"Шахтеры львовских шахт уже заявили, что дают правительству, президенту и министерству энергетики и угольной промышленности времени до конца рабочего дня среды на решение проблемы с долгами по зарплате. В противном случае колонна из западной Украины выдвинется на Киев с целью проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. На Донбассе ситуация не лучше и если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там", - сообщил он

"Люди в отчаянии и готовы к радикальным действиям. Поэтому наше обращение к Президенту, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок", - добавил он. 

Напомним, ранее шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области. Ранее они обещали заблокировать дом премьера Гройсмана. Шахты этого ГП остановили работы в знак протеста против задолженности. По данным шахтеров, сумма задолженности по зарплате на "Львовугле" превышает 200 млн гривен.

Несколькими месяцами ранее шахтеры блокировали здание Львовской ОГА с требованием погасить долги. 

Также из-за требований выплатить долги ранее останавливались шахты ГП "Лисичанскуголь". Там шахтеры также перекрывали дорогу, а до этого объявляли о забастовке под землей, отказываясь подниматься на поверхность. 

По данным СМИ, общая задолженность перед горняками составляет более 1,1 млрд. грн. В целом шахтеры Донетчины недополучили 447,8 млн грн, Львовской области - 417,1 млн грн, Луганской области - 224,5 млн грн.

Ранее Кабмин выделил 295 млн грн на погашение задолженности, но по мнению профсоюзных лидеров, этого недостаточно.
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